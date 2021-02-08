В страшном ДТП под Липецком погибла 6-летняя девочка

ДТП на улице Доватора Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецкой области в жуткой аварии погиб ребенок. ДТП случилось 5 февраля на трассе «Дон» в Елецком районе, где столкнулись «Шевроле Нива» с 39-летним водителем и «Тойота», за рулем которой был 36-летний мужчина. Серьезно пострадали воитель и ребенок в отечественном внедорожнике. Мужчина попал в больницу, а 6-летняя девочка, к несчастью, не выжила.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, ребенка перевозили по правилам, но удар был слишком сильный. По предварительным данным автоинспекторов, причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

Всего три дня на дорогах области в трех ДТП, пострадали три человека и 1 погиб. Среди пострадавших был еще один ребенок. 7 февраля на улице Гагарина в Липецке 19-летний водитель ВАЗ-21099 сбил на пешеходном переходе 13-летнюю девочку, школьница в больнице.

Ее одного пешехода сбили 7 февраля на улице Доватора, где 81-летняя пенсионерка попала под «Ладу-Ларгус», за рулем которой был 49-летний мужчина. Пожилая женина оказалась на дороге вне пешеходного перехода.