В Липецка камера сняла, как лихач пролетел на желтый и попал в ДТП

К чему приводит необдуманная спешка на дороге, зафиксировала камера наблюдения этим утром, 8 февраля, в Липецке. Авария произошла на светофоре не пересечении улиц Неделина и Горького.

На записи видно, как на светофоре начинает мигать зеленый и подъезжающие к перекрестку машины сбавляют скорость. Все кроме малолитражки, водитель которой отчаянно жмет на педаль газа, с расчетом успеть проскочить перекресток.

Фактически машина пересекает стоп линию уже на желтый сигнал и оказывает на перекрестке, когда на светофоре горит красный. Одновременно с этим невнимательность проявляет водитель другой легковушки, который выезжает с второстепенной дороги – со стороны дворов. Он не замечает лихача на светофоре и получает удар в левую дверь.

По чьей именно вине произошло столкновение теперь предстоит определить автоинспекторам.