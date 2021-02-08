В Липецке из-за ОРВИ в Липецке семь классов закрыли на карантин

В Липецке продолжается сезон вирусных инфекций, что сказывается на обучение в школах. По данным мэрии на понедельник 8 февраля, сейчас временно закрыты на карантин семь классов в пяти школах Липецка.

При этом занятия не остановили, дети продолжают учится дистанционно. Классы закрывают, когда заболеваемость ОРВИ среди учеников превышает 20%. Детей отправляют учиться из дома до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

По данным городского департамента образования, эпидемическая ситуация в школах, садиках и других учреждениях образования остается стабильной. На данный момент в Липецке болеют 3216 учащихся – это 5.6% от общего числа детей и подростков. Среди педагогов на больничном 111 человек – 3.6%.

Пока ни одну из 64 школ Липецка не закрыли на карантин полностью.