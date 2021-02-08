Липчанин заплатил 8000 за попытку подкупить автоинспектора за 800 рублей

В Липецкой области приговорили водителя, который пытался подкупить инспектора ДПС. Попытку дать взятку зарегистрировали в Ельце. Согласно материалам дела, водитель проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на мост через реку Быстрая Сосна. Чем создал серьезные помехи для других участников движения.

Наглеца остановил сотрудник ГИБДД. За это административное нарушение полагался штраф 1000 рублей. Но водитель зачем-то решил «договориться» и тем самым сэкономить 200 рублей. Вместо протокола он предложил инспектору 800 рублей.

Решение оказалось крайне невыгодным. Инспектор сообщил о попытке подкупа и на мужчину завели дело о мелком взяточничестве – 291.2 УК. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на суде водитель во всем сознался, раскаялся и загладил вину тем, что оказал материальную помощь бюджетному реабилитационному центру. В итоге обвинитель согласился с просьбой защиты сменить уголовную ответственность на судебный штраф. Штраф назначили десятикратный суме взятки – 8000 рублей.