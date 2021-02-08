Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Выгода Плюс»

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Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 200, 380 или 740 дней, которые разделены на на четыре равных процентных периода по 50, 95 и 185 дней соответственно. Для каждого процентного периода устанавливается отдельная процентная ставка. По истечении каждого периода ставка меняется на ставку следующего процентного периода. Процентные ставки зависят от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада онлайн в Интернет-банке и Мобильном банке ставки увеличиваются и составляют за последний процентный период до 6,0% годовых, при открытии вклада в офисе Банка ставки – до 5,8% годовых. Средняя процентная ставка за полный срок вклада составит до 5% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов Банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Выгода Плюс» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.