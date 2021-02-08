Липецкие автоинспекторы выйдут на рейд по детским креслам

Рейд ГИБДД продлится два дня Фото: Лия МУРАДЬЯН

В предстоящие два дня, 9 и 10 февраля, на дорогах Липецкой области будут проходить рейды ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе инспекции, автоинспекторы будут обращать особое внимание на то, как водители перевозят детей. В основном усиленные наряды выставят вблизи, садиков и других учреждений образования.

По статистике ведомства, в январе 2021 года в Липецкой области зарегистрировали 7 ДТП, в которых пострадали дети до 6 лет. Большая часть детей, 78%, получили травмы по вине взрослых, которые не позаботились о безопасности ребенка в салоне машины. Напомним, на прошлой неделе в трагической аварии на трассе «Дон» в Елецком районе погибла 6 летняя девочка.

Перевозка детей без кресла наказывается штрафом в 3000 рублей, штраф за не пристегнутый ремень безопасности – 1000 рублей для водителя и 500 рублей для пассажира.