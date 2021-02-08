Игорь Артамонов поручил взять на особый контроль архитектурно-художественный облик Липецка

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«Нам необходим город с целостной средой и высоким качеством жизни липчан», – отметил, открывая заседание, Игорь Артамонов.

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В беседе с руководителем области, в частности, приняли участие глава Липецка Евгения Уваркина и начальник регионального управления строительства и архитектуры, главный архитектор Липецкой области Наида Исматулаева. Наиболее актуальными на встрече стали вопросы жилищного строительства в областном центре.

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Так, рассматривалась концепция жилого квартала в районе улиц Железнякова-Ботаническая. Здесь планируется зона застройки среднеэтажными жилыми домами со всей необходимой инфраструктурой. Это школа, поликлиника, детские сады, физкультурно-оздоровительный центр, паркинг, торговый центр и другие объекты. Также обсуждалось развитие территории в 30-31 микрорайонах и в Университетском. Кроме того, на заседании говорилось о капитальном ремонте здания железнодорожного вокзала, рассматривался целый ряд других актуальных вопросов.

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Подводя итоги работы, Игорь Артамонов поручил взять на особый контроль архитектурно-художественный облик объектов, при этом подчеркнув необходимость максимально упорядочить городскую застройку. Такие встречи будут проходить регулярно.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.