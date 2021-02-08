МЧС предупреждает: в Липецке ждут сильный ветер, снегопад и крепкие морозы

Водителям советуют быть осторожней Фото: Лия МУРАДЬЯН

МЧС экстренно предупреждает жителей Липецкой области о надвигающейся непогоде. По данным областного Гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в ближайшие сутки с вечера понедельника, 8 февраля и до 18.00 следующего дня.

Днем прогнозируют снегопад и сильный ветер. В некоторый районах ожидается метель и снежные заносы на дорогах. Ночью ветер будет восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, днем усилится до 13 м/с. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Морозы при этом не ослабнут. Ночью обещают 20-25 градусов мороза, днем – до -15°С. Атмосферное давление упадет до 749 мм ртутного столба.

Согласно долгосрочному прогнозу, морозы в Липецке продержатся до середины недели. В пятницу днем, 12 февраля, обещают до 3 градусов тепла. В субботу – снег с дождем. А затем пройдет снегопад и снова все замерзнет.