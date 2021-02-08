Липчан приглашают обсудить, каким будет парк в "Европейском"

Липчане решат, каким будет парк в микрорайоне "европейский" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липчан приглашают обсудить концепцию создания парка в микрорайоне "Европейский". Встреча запланирована на 11 февраля. Место сбора - школа №26 по улице Стаханова, 75. Начало в 18.30.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в обсуждениях могут поучаствовать только 30 человек. Из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу количество мест ограничено. Чтобы попасть в список, нужно заполнить анкету. 10 февраля из поступивших заявок отберут 30. Предпочтение отдадут жителям "Европейского".

Напомним, парк собираются разбить в центральной части микрорайона, между улицами Минская и Свиридова. Там предлагают оборудованы спортивные, игровые и прогулочные зоны, площадки для проведения мероприятий. Подробности здесь.