В Дорожном агентстве Липецкой области назначили нового директора

Антон Кононович - новый директор ОКУ "Дорожное агентство Липецкой области" Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В ОКУ "Дорожное агентство Липецкой области" новый директор. На эту должность назначили Антона Кононовича. Он будет отвечать за организацию дорожной деятельности на региональных и межмуниципальных трассах, сооружения на них, контроль качества, а также за обеспечение безопасности движения.

Антон Кононович родился в 1989 году в Липецке. Окончил инженерно-строительный факультет ЛГТУ. В 2014 году устроился работать в МУ "Управление главного смотрителя Липецка". Там он контролировал ремонт дорог, мостов и путепроводов. Женат, есть двое детей.

Напомним, что несколько недель назад Кристина Наролина возглавила региональное управление культуры и туризма. А новым вице-мэром Липецка стала Ирина Артемова.