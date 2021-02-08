Неудачное перестроение привело к ДТП на трассе в Липецке

Необдуманное перестроение привело к ДТП в Липецке. Авария произошла этим утром, на трассе в районе Цемзавода, где по сути не справился с управлением водитель «Форд Фьюжн». Момент ДТП попал в обзор видеорегистратора с ехавшего позади автомобиля.

Как оказалось, водитель иномарки пытался уйти от удара. На записи видно, как «Лада Приора» внезапно начинает перестраиваться в правый ряд на двухполосной дороге. Видимых препятствий спереди нет, но водитель «Приоры» почему-то не пропускает едущий справа «Форд» и тем самым вытесняет его с полосы.

В попытке уйти от удара, водитель иномарки уворачивается, цепляет скользкую обочину и тут же теряет контроль над машиной. «Форд» выносит на противоположный отбойник слева, об который он бьется несколько раз. После удара иномарку снова отшвыривает на правую полосу, где она с трудом останавливается. К слову, «Приора» так и не остановилась. Кто виноват в ДТП определят автоинспекторы.