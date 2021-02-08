За неделю в Липецке травмировались на льду и горках четверо подростков

За неделю липецкие спасатели приняли около 3400 звонков Фото: Лия МУРАДЬЯН

За первые 7 дней февраля операторы системы «112» в Липецке приняли 8 сообщений о травмах детей и подростков. Половина из них пострадали на улице во время зимних развлечений. Например 12-летняя девочка получила травму во время катания с горки, 16-летний парень рассек губу на катке. Еще двое детей неудачно упали, поскользнувшись на льду, один из них ударился головой и попал в больницу. Спасатели просят родителей объяснить детям правила безопасности на горках, льду и лыжных трассах. И не оставлять без внимания играющих на улице малышей.

Всего за неделю операторы ГО и ЧС Липецка приняли около 3400 звонков. Как сообщают в пресс-службе управления, на 17% уменьшилось количество сообщений о нарушении общественного порядка. Увеличилось число жалоб на неправильно припаркованные машины и шум в подъездах.

Также погода повлияла на коммунальные происшествия, на которые тоже жалоб стало больше. В основном жаловались на плохое отопление и поры труб на улицах. А в Липецком зоопарке из-за мороза в воскресенье, 7 февраля, пришлось отогревать замерзшую трубу.