Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 8 февраля 2021 года составило 18 243 человек

Липчане побеждают коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 8 февраля 2021 года достигло 18 243 человек. За последние сутки медики выписали 158 пациентов. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Также за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 141 жителя региона. В Липецке - у 56 человек. В Измалковском и Елецком районах - у 12. В Лебедянском - у 11. В Долгоруковском районе 9 заболевших. В Усманском - 7. В Становлянском районе - 6. В Краснинском, Липецком и Тербунском районах по 5 новых случаев. В Воловском и Задонском - по 4. В Ельце и Хлевенском районе - по 2. В Грязинском районе заразился 1 житель.

С начала пандемии в Липецкой области заболели 22 088 человек. На больничном находятся 3 459 липчан. Из них 1 002 пациента госпитализировали. Остальные 2 457 жителей остаются дома с легкой формой ковида. Не удалось спасти 386 человек.