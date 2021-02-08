Во вторник 20 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 9 февраля, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улицам Кондарева,1-5, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Жуковского, 8; Юбилейная, 1, 3, 5, 5а, 7, 9; 6-й Гвардейской Дивизии, 25,26.

На этот же период времени без воды останутся жители частного сектора по улицам Тельмана, Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, Урицкого, Кротевича, Щорса, Чайковского, Гранитная, 2-я Гранитная, Железнодорожная; проезд Лузана и Шишкина. А также липчане в селе Сырское - улицы Калинина, Пролетарская.

С 10 утра до 5 часов вечера воду отключат по улице Бачурина, 1-4, 6, 10, 12, 12а. Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.