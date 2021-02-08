В общежитии на ЛТЗ нашли израненное тело мужчины

В минувшие выходные в Липецке произошло убийство. На ЛТЗ в одной из комнат общежития по улице Жуковского нашли израненное тело 38-летнего мужчины. Его грудная клетка и спина были исполосованы ножом. В совершении преступления следователи подозревают 32-летнего липчанина, с которым погибший распивал спиртное.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Подозреваемого задержали. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. По данной статье жителю областного центра грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи проводят необходимые действия и судебные экспертизы, чтобы собрать доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.