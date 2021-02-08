Во вторник в Липецке выпадет до 9 мм осадков

В Липецке снег и крепкие морозы Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 9 февраля, в Липецке ожидается облачная погода. Ночью сильный мороз - до -21 градуса. В светлое время суток от 12 до 14 градусов ниже ноля. Днем синоптики обещают снегопад. Выпадем до 9 мм осадков. Ветер восточный до 13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт.ст.

В среду, 10 февраля, в областном центре станет немного теплее. Ночью столбик термометра опустится до отметки -14 градусов. Снег продолжит идти. Днем около 10 градусов мороза. Осадки возможны после обеда. Ветер переменных направлений 3-5 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.

Световой день заметно прибавился. Долгота дня - 9 часов 37 минут.