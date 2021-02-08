В Липецке будут судить мигранта за взятку инспектору ДПС

В Липецке водитель за взятку инспектору ДПС попал под уголовную статью Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке мигрант предстанет перед судом за взятку автоинспектору. По данным следствия, 11 июня прошлого года на улице Папина сотрудник ДПС остановил машину, чтобы проверить документы. У водителя не оказалось полиса ОСАГО. За эту нарушение предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ. Штраф - 800 рублей.

Автомобилист - 41-летний уроженец Армении, протянул инспектору 400 рублей, чтобы замять произошедшее. Однако, сотрудник ГИБДД отказался от незаконного вознаграждения.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ "Покушение на мелкое взяточничество". В ходе расследования водитель признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело передают прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Фигуранту грозит до 200 тыс. рублей штрафа или в размере зарплаты до 3 месяцев, либо до 1 года исправительных работ, либо до 2 лет ограничения свободы, либо до 1 года лишения свободы.