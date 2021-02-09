В Липецке два месяца ловили рецидивиста, который вскрывал и обворовывал гаражи

У мужчины нашли часть краденного Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке задержали рецидивиста, который с начала года обворовывал гаражи на территории города. По данным полиции, заявления от владельцев гаражей поступали в течение двух месяцев. У людей пропадали автомобильный колеса, инструменты и другие ценные вещи. Общая сумма украденного превысила 450 000 рублей.

Серийного вора вычисляли сотрудники уголовного розыска, которым в итоге удалось установить его личность и задержать. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 45-летний судимый житель Липецка. Во время обыска у него дома нашли часть украденного.

Дело возбудили по частям 2 и 3 статьи 158 УК – кража с проникновением. По делу проходят трое потерпевших. Рецидивист сейчас под стражей, ему грозит до 6 лет тюрьмы.