Липчанка взяла на себя вину мужа и попала под статью за ложный донос

В Липецкой области будут судить женщину за ложный донос. По данным следствия, липчанка обвинила полицейского и двух инспекторов рыбохраны в превышении полномочий. По ее словам, в селе Даньшино Хлевенского района правоохранители разбили ей автомобиль. В ответ она ударила рыбинспектора в ухо.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, во время проверки информация не подтвердилась. По мнению следователей, в конфликте участвовал супруг. В апреле 2018 года он подошел к рыбинспектору, проводившему рейд по браконьерам. Мужчина ударил его плеткой, повредив ухо.

Тогда возбудили уголовное дело по п."в" ч.2 ст.115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". В марте 2020 года в зале суда жена подозреваемого рассказала свою историю произошедшего. Но ее доводы противоречили фактическим обстоятельствам, установленным в ходе следствия. Доказательства говорили об обратном. Суд признал супруга виновным и назначил 200 часов обязательных работ.

А в отношении липчанки возбудили уголовное дело по ч.2 ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступлений, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления" и ч. 2 ст. 307 УК РФ "Заведомо ложные показания свидетеля в суде, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления".

Женщина свою вину не признала. От дачи показаний отказалась. Материалы уголовного дела направили в суд.