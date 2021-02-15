За год Липецкая область потеряла одну позицию в рейтинге по качеству жизни

Липецкая область попала в 20-ку регионов с самым высоким уровнем жизни Фото: Юлия КЛЮЕВА

Специалисты составили рейтинг российских регионов по качеству жизни за 2020 год. Липецкая область вошла в первую 20-ку с самым высоким уровнем.

По данным "Риа", в 2020 году качество жизни в большинстве регионов не изменилось. Первые 3 места рейтинга, как и в 2019 году, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замыкают список Карачаево-Черкессия, Забайкальский край и Тыва.

Липецкая область заняла 12 строчку рейтинга, сместившись на 1 место. В 2019 году качество жизни в регионе было чуть лучше, по оценкам экспертом. Тогда Липецкая область находилась на 11 месте.

Соседняя Воронежская область тоже съехала за год на 1 строчку - с 7 на 8 место.