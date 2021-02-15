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Во вторник 10 улиц Липецка останутся без холодной воды

Подвоз воды по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Во вторник липчанам отключат воду

Во вторник липчанам отключат воду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 16 февраля, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Так, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Фурманова, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 34а, 35, 35а, 37, 41, 43-45, 47, 51, 53, 59, 59б, 59в; Инженерная, 3, 5, 5а; проезд Осенний, 12, 14, а также в частном секторе: улицы Фурманова, Земная, Кленовая, Зареченская, Лесопарковое хозяйство.

С 10 утра до 12 часов дня без воды останутся жители улиц Циолковского, 30/4, 34, 34/5, 38, 40; Терешковой, 42. После включения вода может быть мутной. Как сообщили в пресс-службе Ао "ЛГЭК", подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.

Более подробную информацию об отключениях в областном центре можно получить по телефону 175 и 236-175.