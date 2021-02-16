Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 февраля 2021 года: выписали 112 человек

В Липецкой области еще 112 человек победили коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 февраля 2021 года составило 19 436 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе. За минувшие сутки медики выписали 112 пациентов. Они здоровы.

С начала пандемии COVID-19 выявили у 23 218 жителей Липецкой области. В том числе за последние сутки - у 139 человек. В Липецке 76 заболевших. В Грязинском районе - 21. В Добринском и Липецком районах по 8 новых случаев. В Лебедянском - 7. В Воловском районе заразились 5 местных жителей. В Задонском и Тербунском - 4. В Добровском районе диагноз подтвердился у 2 человек. В Ельце, Краснинском, Хлевенском и Лев-Толстовском районах - по 1 случаю.

На больничном находятся 3 377 липчан. В больницы с тяжелым течением коронавируса госпитализировали 682 пациентов. остальные 2 695 человек остаются дома. Умерли 405 жителей региона.