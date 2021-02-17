На Стагдоке назначен новый генеральный директор

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В рамках объединения направлений деятельности и выстраивания единых процессов на предприятиях Дивизиона Руда Группы НЛМК, предприятие по добыче и переработке флюсовых известняков Стагдок возглавил Сергей Третьяков. Сергей Александрович также останется в должности генерального директора Доломита.

Дивизион Руда Группы НЛМК объединяет предприятия горнодобывающего комплекса – Стойленский ГОК, СТАГДОК, Доломит.

Александр Зименков, ранее возглавлявший Стагдок, перешел на должность руководителя проектов Дирекции по техническому развитию Дивизиона Руда.

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Для справки

Сергей Третьяков возглавляет АО «Доломит» - крупнейший в России производитель доломитов, которые применяются в металлургии, строительной и стекольной промышленности, в производстве минеральных удобрений, с сентября 2019 года.

Он окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», получил второе высшее образование в Московском институте стали и сплавов по специальности «Электрометаллургия стали и ферросплавов». В 2019 году завершил профессиональную переподготовку в филиале «Национального исследовательского технологического университета МИСиС» в г. Губкин Белгородской области на право руководства работами на объектах ведения горных работ и переработки полезных ископаемых со специализацией «Открытые горные работы».

С 2000 по 2013 года занимал различные позиции в ферросплавном цехе Новолипецкого металлургического комбината. В 2013 году был назначен начальником Отдела повышения эффективности сталеплавильного производства НЛМК.

Информация о Стагдок

Студеновская акционерная горнодобывающая компания («Стагдок») - предприятие по добыче и переработке флюсовых известняков для металлургической промышленности. Компания разрабатывает Ситовский участок Сокольско-Ситовского месторождения флюсовых известняков - одного из крупнейших в России. Главный потребитель флюсового известняка - Новолипецкий металлургический комбинат, на его долю приходится 70% производимой продукции. Стагдок также поставляет известняк другим металлургическим компаниям в России, машиностроительным предприятиям, заводам цементной промышленности, предприятиям строительной и дорожно-строительной индустрии, производителям сахара.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.