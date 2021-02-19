Мужчина и девушка в Липецке остались без денег из-за пьяных гулянок с незнакомцами

В Липецке раскрыли две кражи с банковских карт. В обоих случаях владельцы проявили невнимательность, чем воспользовались не честные на руку посетители. Так 18 февраля в полицию поступило заявление от 59-летнего мужчины, который еще 30 января, изрядно выпив, забыл в кафе барсетку с двумя картами.

По данным полиции, вором оказался 44-летний житель Усменского района. Он забрал барсетку, установил на телефон приложение и привязал обе карты к нему и снял все деньги – 27400 рублей.

Похожий случай произошел с 29-летней девушкой 16 февраля. Как следует из заявления, 16 февраля липчанка познакомилась в кафе с компанией молодых людей. После заведения она предложила продолжить отдых в бане, где напилась и уснула. Один из новых знакомых воспользовался ситуацией – взял карту, установил приложение и перечел на свей счет 42535 рублей. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 20-летий житель Липецка.