В магазине Липецка погрузчик наехал на ногу женщине

Липчанка получила компенсацию за травму в гипермаркете. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Санкт-Петербургу, в 2019 году жительница Липецка отправилась за продуктами. Выбирая рассаду цветов, она заметила, что к ней подъехал погрузчик. Женщина поинтересовалась, почему оператор не дал сигнал. Водитель ответил, что не хотел испугать ее.

Через несколько минут погрузчик задним колесом наехал женщине на правую ногу. У липчанки диагностировали оскольчатый перелом. Ей прошлось лечь на операцию по сращиванию кости. Полученную травму эксперты оценили как вред здоровью средней тяжести.

Советский районный суд Липецка встал на сторону женщины. По решению, магазин должен был выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда - 80 тыс. рублей. Исполнительный лист на должника поступил в петербургский отдел приставов, так как юридический адрес компании находится в этом городе. Возбудили исполнительное производства. С банковского счета гипермаркета взыскали всю сумму.