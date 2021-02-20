Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 20 февраля 2021 года: 125 новых случаев

За сутки 125 человек в Липецкой области заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецке за сутки уменьшилось. Так, диагноз подтвердился у 125 человек. Большинство заболевших - жители Липецка. 77 новых случаев. В Лебедянском районе заразились 17 человек. В Липецком районе - 11. В Усманском- 5. В Добровском районе 4 заболевших. В Задонском и Ельце - по 3. В Грязинском, Долгоруковском, Хлевенском, Краснинском и Становлянском районах по 1 новому случаю.

С начала пандемии COVID-19 зафиксировали у 23 739 жителей Липецкой области. По данным регионального оперштаба, выздоровели 20 070 человек. За минувшие сутки медики выписали 120 пациентов.

Лечатся 3 250 липчан. У 2 603 болезнь протекает в легкой форме. Остальных пришлось госпитализировать. Умерли 418 жителей региона. В последние сутки не удалось спасти четверых.