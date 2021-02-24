В ДТП с пятью машинами в Липецке пострадали 2 человека

ДТП с пятью машинами на улице Терешковой Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Массовая авария произошла в Липецке вечером 21 февраля на улице Терешковой, где около 16.30 столкнулись пять автомобилей. Сначала 29-летний водитель «Форда» въехал в «Ладу-Гранту» с 26-летним парнем за реулем. От удара «Ладу» вынесло на стоящий спереди «Хендай», который въехал в «Шкоду», а та налетела на «Форд Фокус».

В этой аварии пострадали два пассажира «Гранты», включая 16-летнего подростка. Обоих увезли в больницу. Как сообщает ГИБДД региона, предварительной причиной ДТП стал неправильный выбор дистанции.

Похоже ДТП случилось днем 23 февраля на проспекте Победы. Там столкнулись четыре автомобиля: «Лада», «Тойота»,«Ленд Ровер» и «Форд».

Всего по данным автоинспекторов за трое суток на дорогах Липецкой области в пяти ДТП пострадали 7 человек.