За выходные в Липецкой области в пожарах погибли четыре человека

За трое суток в пожарах погибли 4 человека Фото: Лия МУРАДЬЯН

За прошедшие трое суток сотрудники МЧС в Липецкой области зарегистрировали всплеск пожаров и гибели на них людей. Именно в этот период в регионе свирепствовали аномальные морозы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 21 по 23 февраля, подразделения выезжали на пожары 18 раз. Из них 8 пожаров тушили в частных жилых домах и отдельно стоящих зданиях, 4 пожара произошло в многоквартирных домах.

К несчастью, в результате происшествий 4 человека погибли и 2 пострадали. По оценке экспертов, в большинстве случаев причиной пожара становилось неосторожное обращение с огнем. Так в Усманском районе при ликвидации пожара в частном доме нашли двух погибших женщин.

В ведомстве отметили, что в группе риска находятся пожилые люди, именно они чаще всего становятся жертвами пожара.