В Липецке из-за ОРВИ на дистанционное обучение отправили 218 школьников

По данным на 24 февраля, в Липецке закрыли на карантин 10 классов в восьми школах города. При этом дети продолжают заниматься онлайн. Всего на дистанционном обучении из-за ОРВИ сейчас находятся 218 школьников. Напомним, классы закрывают, когда количество заболевших детей превышает 20%. После того, как ситуация нормализуется, учеников возвращают к обычному режиму.

По данным городского департамента, сейчас на больничном находятся 3500 учеников – это 6.1% от общего числа. Среди педагогов болеют 115 человек – 3.8%.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, помимо карантина, 16 школ города находятся на плановых каникулах.