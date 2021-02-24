В четверг в Липецке отключат горячую и холодную воду

В Липецке отключат холодную и горячую воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 25 февраля, в некоторых районах Липецка отключат электроэнергию и воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улицам Матросова, Севастопольская, Социалистическая, Целинная, Докучаева, Цимлянская, Партизанская, Панфилова, Новоселов, Ковалевской, Лобачевского, Спартака, проезд Ильича.

В тот же день с 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в частном секторе по улицам Речная и Буденного. На этот же период времени краны пересохнут в селе Сселки: улица Полисадная, 17; Ракитная, 2. А также в частном секторе по улице Ракитная, в школе №35.

С 10 утра до 8 часов вечера в доме №2 по улице Ракитная не будет горячей воды. Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.