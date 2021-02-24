В январе в Липецке родились Прохор, Святогор и Аглая

В январе 2021 года в Липецке появились на свет 416 малышей. По данным пресс-службы мэрии, больше всего рождений зарегистрировали в Октябрьском округе - 161. В Правобережном - 112. В Советском - 86. Меньше всего в Левобережном - 57. Кстати, в январе 2020 года в областном центре родилось на 45 младенцев меньше - 371 малыш.

Самые популярные имена среди январских девочек - Анна, София, Анастасия, Арина, Мария, Ева, Ульяна, Василиса, Ксения. Мальчиков чаще всего давали имена: Арсений, Артем, Иван, Даниил, Богдан, Илья, Егор. Встречались и редкие имена - Прохор, Евсей, Елисей, Святогор, Стелла, Аглая, Агата, Ростислава.