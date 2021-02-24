Под Липецком жители села выступили против строительства мусорного полигона

Липчане вышли на улицы, чтобы высказаться против строительства мусорного полигона на участке Ивовского сельсовета

Минувшие выходные не у всех выдались праздничными. Жители села Варваро-Борки Липецкого района вышли на улицы, чтобы высказаться против строительства мусорного полигона на участке Ивовского сельсовета.

Липчане также обратились в редакцию "КП-Липецк". Жители напуганы, что в районе железнодорожной станции "Патриаршая" может возникнуть свалка. Напомним, что подобное происходило и в 2019 году. Тогда по окрестным селам ходил слух о возведении полигона для отходов, в том числе, из Москвы. Но чиновники опровергли данную информацию.

Липчане вышли на улицы, чтобы высказаться против строительства мусорного полигона на участке Ивовского сельсовета

- Сейчас занимаются оформлением земли под полигон, - рассказали местный житель Александр. - Мы уже написали обращение в прокуратуру по этому поводу. Мы против строительства полигона.

Кстати, в октябре 2020 года на сайте Госзакупок управление экологии и природных ресурсов Липецкой области опубликовали электронный аукцион. Задача - выполнить работы по проведению инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий для строительства объекта "Полигон ТКО Липецкого района". Место выполнения работы - Ивовский сельсовет, земельный участок с кадастровым номером 48:13:1560601:320. Максимальная цена контракта - 1 442 666 рублей.

Аукцион провели в ноябре 2020 года. В информации к тендеру указано, что определение поставщика завершено. К сожалению, в региональном управлении экологии и природных ресурсов пока не предоставили комментариев о том, что происходит в Липецком районе. Начнется ли строительство или липчанам не о чем беспокоиться.