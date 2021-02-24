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Под Липецком жители села выступили против строительства мусорного полигона

Полсотни липчан вышли на улицы, чтобы высказать свое недовольство
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Липчане вышли на улицы, чтобы высказаться против строительства мусорного полигона на участке Ивовского сельсовета

Липчане вышли на улицы, чтобы высказаться против строительства мусорного полигона на участке Ивовского сельсовета

Минувшие выходные не у всех выдались праздничными. Жители села Варваро-Борки Липецкого района вышли на улицы, чтобы высказаться против строительства мусорного полигона на участке Ивовского сельсовета.

Липчане также обратились в редакцию "КП-Липецк". Жители напуганы, что в районе железнодорожной станции "Патриаршая" может возникнуть свалка. Напомним, что подобное происходило и в 2019 году. Тогда по окрестным селам ходил слух о возведении полигона для отходов, в том числе, из Москвы. Но чиновники опровергли данную информацию.

Липчане вышли на улицы, чтобы высказаться против строительства мусорного полигона на участке Ивовского сельсовета

Липчане вышли на улицы, чтобы высказаться против строительства мусорного полигона на участке Ивовского сельсовета

- Сейчас занимаются оформлением земли под полигон, - рассказали местный житель Александр. - Мы уже написали обращение в прокуратуру по этому поводу. Мы против строительства полигона.

Кстати, в октябре 2020 года на сайте Госзакупок управление экологии и природных ресурсов Липецкой области опубликовали электронный аукцион. Задача - выполнить работы по проведению инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий для строительства объекта "Полигон ТКО Липецкого района". Место выполнения работы - Ивовский сельсовет, земельный участок с кадастровым номером 48:13:1560601:320. Максимальная цена контракта - 1 442 666 рублей.

Аукцион провели в ноябре 2020 года. В информации к тендеру указано, что определение поставщика завершено. К сожалению, в региональном управлении экологии и природных ресурсов пока не предоставили комментариев о том, что происходит в Липецком районе. Начнется ли строительство или липчанам не о чем беспокоиться.