За неделю 5 746 жителей Липецка и области заболели ОРВИ

В Липецкой области 5 746 человек заболели ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

За неделю с 15 по 21 февраля ОРВИ заболели 5 746 жителей Липецкой области. Это на 7% ниже, чем на прошлой неделе. А также меньше эпидемического порога на 22%. По информации пресс-службы регионального Роспотребнадзора, 61% всех заболевших - дети. С острой респираторной вирусной инфекцией госпитализировали 22 пациентов - менее 1%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В Липецке выявили 3 720 случаев ОРВИ за неделю. Это на 5,9% ниже, чем неделей ранее. Согласно исследованиям материала от больных, липчане заражаются негриппозными респираторными вирусами. Их обнаружили в 5,6% проб. В структуре заболеваемости преобладают метапневмовирусы - 60% от всех положительных проб.

Напомним, что в регионе зарегистрировано 24 213 случаев коронавируса. Выздоровели 20 441 человек. Не удалось спасти 426 пациентов.