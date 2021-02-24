В Липецке резкое потепление: до +3 градусов и снег с дождем

На Липецк надвигается потепление Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке ожидается резкое потепление. В четверг 25 февраля в первой половине дня синоптики обещают снег и около 4 градусов мороза. После полудня до +2 градусов. Мокрый снег сменится дождем. Ветер переменных направлений 11-13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт.ст.

В пятницу 26 февраля в областном центре будет пасмурная погода. Ночью до 2 градусов выше ноля. Днем около 2 градусов тепла. Ветер западный 8-10 м/с. К вечеру возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление упадет еще больше и составит 744 мм рт.ст.

Долгота дня - 10 часов 41 минута. Восход в 7.14. Заходит солнце в 17.55 вечера.