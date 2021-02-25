Игорь Артамонов запустил пилотный проект «Обучающая экспедиция»

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Старт новому проекту дали глава Липецкой области Игорь Артамонов и директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, руководитель Клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова. Команды губернаторов, финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» будут обучаться методологии «Сервис-дизайн». В результате они смогут совместно найти решения конкретных задач в своих областях. Задача для участников проекта от Липецкой области – повышение благосостояния малоимущих семей. Игорь Артамонов пообщался с участникам проекта в режиме видеоконференции и обозначил необходимые задачи.

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