Липецкие автоинспекторы ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход

В Липецке ищут свидетелей ДТП на "зебре" Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход. Авария произошла еще 21 января вечером на улице Космонавтов. Там в районе остановки «Прогресс» около 17.30 кто-то сбил переходившего дорогу 39-летнего пешехода. Наезд произошел непосредственно на пешеходном переходе. Человек получил травмы, а водитель сбежал с места происшествия, бросив пешехода на дороге.

Автоинспекторы продолжают искать автомобиль и самого водителя, и просят откликнуться очевидцев. Просьба ко всем, кто находился поблизости, видел момент ДТП, записал на камеру регистратора или обладает любой полезной информацией о случившемся, позвонить по телефонам: 42-35-30, 42-35-32, 8-951-300-83-05.