В Липецке мелкая аферистка в интернете за три года обманула 23 человека

Серийная мошенница обманула 23 человека Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке расследуют дело серийной мошенницы, которая обманывала народ в течение двух лет. По данным полиции, 26-летняя девушка продавала вещи через сайт объявлений. Это были часы, посуда, ювелирные изделия и игрушки, которых на самом деле не существовало. Схема самая простая – покупатели откликались на объявления, барышня брала предоплату и исчезала.

Суммы были небольшие, а вот потерпевших с 2018 по 2020 год набралось 23 человека. Всего за три года они отдали 100 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, обвиняемой вменяют 17 эпизодов по статье «мошенничество» и 6 эпизодов той же статьи, но со значительным ущербом. Девушке максимум грозит до 5 лет.