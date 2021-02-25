В Липецке родители пожаловались на течь крыши и порыв трубы в школе №42

В департаменте образования Липецка взяли на контроль ситуацию в школе №42 Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На днях в соцсетях появилось сообщение, что в Липецке в школе №42 протекает крыша. Этим утром, 25 февраля, на место выехали специалисты городского департамента образования.

По словам директора учреждения Михаила Духанова, с крыши действительно капало во время оттепели. От воды пострадала отделка стен и потолка в коридоре на 3 этаже. Директор школы заверил, что течь оперативно устранили. Но остались следы. Провести косметический ремонт не успели. В ближайшее время подтеки планируют устранить. Плитку на потолке заменить.

Родителей учеников возмутил еще один момент. Накануне в школе в теплице прорвало трубу. Вода пролилась в класс физики, который тоже расположен на 3 этаже. Специалисты осмотрели здание - следы порыва устранили. Температура в кабинетах 22-23 градуса тепла.

Председатель департамента образования Светлана Бедрова подытожила - школа не новая, возможны различные инциденты. Однако, они не должны влиять на учебный процесс и комфорт школьников. Ситуацию пообещали держать на контроле.