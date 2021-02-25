В Липецкой области самые низкие надбавки на лекарства в розницу в ЦФО

В управлении потребрынка и ценовой политики проанализировали надбавки на жизненные необходимые и важнейшие лекарства в Липецкой области. Так, величина оптовых надбавок к ценам производителей в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составила 3,1%. В декабре 2020 года этот показатель был 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В пресс-службе управления пояснили, что оптовые надбавки в пределах нормы, которая варьируется от 7,2% до 12%.

В то же время на 13,5% увеличились розничные надбавки на лекарства в январе 2021 года. В декабре 2020 года зафиксировали увеличение на 13%. Розничные надбавки также находятся в установленных пределах - от 12% до 23%.

Кстати, по показателю оптовых надбавок Липецкая область находится на 5 месте в ЦФО и 10 по России. Первую строчку в ЦФО занял Воронежский регион с надбавкой в 1,9%. На последнем месте Тульская область - 6,7%.

По надбавкам на лекарства в рознице Липецкая область заняла 1 строчку в ЦФО. В РФ - 3 место.