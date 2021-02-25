Липчанину грозит 2 года за самодельный кастет

В Липецке будут судить мужчину за незаконное изготовление холодного оружия. Согласно материалам дела, липчанин с помощью слесарных инструментов изготовил кастет упрощенной конструкции. В последствии его нашли и изъяли сотрудники полиции во время оперативно-розыскных мероприятий. Эксперты признали самодельный кастет холодным оружием ударно-раздробляющего действия.

В итоге гражданину вменили часть 4 статьи 223 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина полностью согласился с обвинением. В настоящее время уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы. В связи с чем прокуратура предупреждает, что эксперименты с изготовлением таких предметов незаконны.