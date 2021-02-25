Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 февраля 2021 года: медики выписали еще 343 пациентов

В Липецке коронавирус побороли 20 784 человека Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 февраля 2021 года увеличилось. За минувшие сутки медики выписали 343 пациентов. Всего вылечились 20 784 человека.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии выявили 24 329 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 116 человек. В Липецке - 58. В Ельце - 13. В Грязинском районе диагноз подтверидлся у 10 жителей. В Краснинском - у 8. В Елецком, Задонском и Липецком районах - у 4. В Добринском, Данковском, Добровском и Тербунском районах заразились по 3 человек. В Воловском, Долгоруковском и Лев-Толстовском районах по 1 новому случаю.

Лечение продолжают 3 117 липчан. Из них 2 597 пациентов остаются дома. остальных 520 пришлось положить в больницу. Не удалось спасти 428 человек, в том числе 2 за прошедшие сутки.