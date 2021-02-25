В Липецке владельцу магазина в гараже грозит до 50000 рублей штрафа за контрафактный алкоголь

Липецким предпринимателям грозят штрафы за контрафактные сигареты и алкоголь Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 25 февраля, сотрудники управления потребрынка вышли в рейд по Липецку. Так, в одном из киосков на улице Заводской они нашли немаркированные сигареты. В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ "Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке или нанесению информации, без соответствующей маркировки или информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки или информации".

Также внимание специалистов привлек гараж, переоборудованный под магазин ан улице Механизаторов. Там торговали алкоголем, хотя лицензии на розничную продажу у торговой точки не было. Также на бутылках отсутствовала маркировка. В отношении нарушителя также возбудили дело об административном нарушении. Горе-бизнесмену грозит от 30 до 50 тыс. рублей штрафа.