МЧС предупреждает: в Липецке и области туман

В Липецкой области туман. Видимость менее 500 метров Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели предупреждают жителей Липецка и области о сильном тумане. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в течение этой пятницы 26 февраля сохранится туман. Видимость в такую погоду - менее 500 метров.

Этим днем в областном центре до 4 градусов тепла. Ветер западный. После обеда возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 743 мм рт.ст.

Напомним, что в туман лучше отложить поездку. Если перенести выезд невозможно, двигаться нужно, значительно снизив скорость. В туману кажется, что предметы расположены дальше, чем на самом деле. Золотое правило езды в тумане - скорость должна быть в 2 раза меньше видимого расстояния перед машиной.