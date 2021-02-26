В Липецкой области родители пожаловались, что их дети учатся рядом с кладбищем

В Липецкой области школьники учатся рядом с кладбищем. Ролик, в котором мужчина пожаловался на соседство школы с погостом, опубликовали на канале "Mash | Мэш". Речь идет о средней образовательной школе села Бутырки Грязинского района, построенной в 1973 году. В ней обучаются 120 ребят.

- Рядом церковь находится и кладбище, буквально в 80 метрах от школы, - рассказал отец одной из учениц. - Обряды, похороны, все происходит на глазах у детей.

Мужчина поделился, что недавно у школы установили детскую площадку и хоккейную коробку. По его словам, объекты стоят на границе с кладбищем. Разделяет их только забор.

Родители обеспокоены ситуацией. Им не нравится, что детям приходится идти в школу мимо кладбища, а некоторым и через него. Местные жители просят властей построить новую школу, подальше от мрачного места.