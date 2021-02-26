В Липецке из-за тумана перенесли вылет самолета в столицу

В Липецке из-за непогоды задержали рейс на Москву Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 26 февраля, из-за тумана в аэропорте Липецке задерживается самолет в Москву. Он должен был вылететь в столицу еще в 10.10 утра. Однако, погодные условия внесли свои коррективы в расписание.

В настоящий момент на онлайн-табло рейсов указано время отправления 13.38. Приземлиться в Домодедово самолет должен в 14.38. Если время вылета вновь не перенесут.

Напомним, что утром спасатели предупредили липчан о сильном тумане. Видимость в непогоду - менее 500 метров. Но после полудня в областном центре стало ясно. Туман рассеялся. Температура воздуха около +4 градусов. Правда, к вечеру синоптики прогнозируют сильный ветер - 9-15 м/с.