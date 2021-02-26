Под Липецком водителю самосвала грозит срок за смерть 21-летнего парня

В Липецкой области будут судить водителя самосвала из-за которого погиб 21-летний парень. Трагедия произошла в Елецком районе.

По данным следствия, ночью 12 сентября 2020 года 33-летний водитель самосвала приехал на склад овощехранилища, чтобы выгрузить картофель. Ему решил помочь рабочий. Парень залез в кузов грузовика, чтобы очистить его от остатков грунта. Когда он пытался покинуть кузов, водитель закрыл люк заднего гидравлического борта.

Травмы, которые получил рабочий, оказались несовместимы с жизнью. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. Согласно выводам судмедэкспертов, несчастный погиб в результате сочетанной тупой травмы позвоночника и грудной клетки.

Следствие считает, что водитель самосвала проявил преступную небрежность. Гибель рабочего можно было бы предотвратить, будь обвиняемый внимательнее и выполняя требования безопасности.

Как сообщили в пресс-службе регионально СКР, возбудили уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". В ходе расследования мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Материалы уголовного дела направили в суд. Водителю грозит до 3 лет лишения свободы.