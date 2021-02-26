В субботу жители Сырского Рудника в Липецке останутся без света и воды

В Липецке очередное отключение света и воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 27 февраля, частный сектор Сырского Рудника в Липецке останется без света и воды. Так, с 9 утра до 5 часов вечера электроэнергию отключат по улицам Исполкомовская, Ударников.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Прудная, 2; Минская, Смирнова, Солнечная, Медицинская, Городовикова, Рябиновая, Рудничная, Жактовская, Ударников, Поселковая, Паровозная, Техническая, Прудная, Исполкомовская.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", специалисты будут устранять утечку на водопроводе диаметром 100 мм 1988 года постройки на улице Исполкомовская. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Более подробную информацию липчане могут получить в диспетчерской ЛГЭКа по номерам 175 и 236-175.