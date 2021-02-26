Под Липецком разбираются с пойманным пьяным за рулем чиновником

И.о. главы Тербунского района Липецкой области Юрий Букреев отреагировал на историю с нетрезвым чиновником. Напомним, 20 февраля полицейские в селе Вторые Тербуны остановили машину "Touareg". Водитель иномарки был явно пьян. По словам очевидцев, за рулем находился глава одного из поселений района. Вел он себя неадекватно.

- Водитель отказался от медосвидетельствования, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России. - Автомобиль задержали - поместили на охраняемую стоянку. В отношении водителя составили административный протокол по ч. 1 ст 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Дело передадут в суд для принятия решения.

Юрий Букреев написал на своей странице в Инстаграм, что такое поведение недопустимо для должностного лица. И пообещал лично разобраться в ситуации.