Липчанина будут судить за сбитую насмерть женщину, тело которой лежало у дороги 2 дня

В Липецке расследовали пьяное ДТП, которое произошло осенью прошлого года на территории садов. 28 сентября 56-летний мужчина на «Шкоде Октавия» слетел с дороги, перевернулся и протаранил забор на дачном участке.

Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что водитель пьян. При этом мужчина никому не сказал, что перед тем как перевернуться, он сбил пешехода на обочине. Жертвой невменяемого водителя стала 60-летняя женщина. Она погибла на месте ДТП, но сразу сбитого человека никто не заметил. Тело обнаружили спустя вое суток после аварии.

Чтобы подтвердить, что женщина погибла в ДТП со «Шкодой», полиции пришлось провести значительный объем следственных действий и ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую и автотехническую.

В итоге за пьяное ДТП с погибшим человеком возбудили уголовное дело возбудили по части 4 статьи 264 УК. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, расследование завершилось и дело передают в суд. Мужчине грозит от 5 до 12 лет.