Под Липецком из-за газового баллона разнесло пристройку – пострадал человек

Из-за газового баллона разнесло пристройку Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ЧП случилось минувшим вечером, 26 февраля, в Елецком районе Липецкой области. Там в селе Казинка на улице Маяковского разнесло в щепки деревянную пристройка к дому. Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 19.30 вечера.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, причиной стала разгерметизация пропанового газового баллона с пропаном. Пожара при этом не было, но в результате происшествия пострадал один человек. Площадь разрушения составила 35 м2.

Прибывшие на место сотрудники МЧС разобрали завал и помогли донести пострадавшего до машины скорой помощи. Также эксперты собрали нужную информацию.

МЧС просит липчан быть осторожнее с газовым оборудованием и соблюдать правила пожарной безопасности, от которых зависит жизнь и здоровье людей.